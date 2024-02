Marano | sabato la presentazione di Nemici Fraterni | romanzo di Alfredo Alvino

L'uomo, estraneo alle dinamiche criminali, fu avvicinato da un'auto e crivellato di colpi all'altezza della Rotonda Maradona, al confine tra i comuni di Marano, Villaricca e ...tra cui Ciro Manco, ...Sabato prossimo a Vignola è in programma la commemorazione dell’eccidio di Pratomaggiore, a 79 anni di distanza. Come da tradizione, sono stati invitati a partecipare alunni e insegnanti delle classi ...A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) notte di freddo al presidio degli agricoltori avviato sabato scorso. Qualcuno ha dormito nei trattori, altri in auto. Da Alife a Parete, quasi tutto il mondo ...