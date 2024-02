Mar Rosso | dai cavi sottomarini passa la nuova guerra ibrida L’esperto | “Sott’acqua transita il 93% delle informazioni globali”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 febbraio 2024 - Marsotto attacco degli Houthi: minaccia iche garantiscono le connessioni internet sono nel mirino? “Soprattutto in fondali bassi come quelli del Canale di Suez, queste infrastrutture sono oggetto potenziali di attacco non soltanto da enti statali. Anche perché per sabotarli non servono particolari strumenti tecnologici”. L’analisi è di Francesco D’Arrigo, ex ufficiale di Marina, direttore del Centro studi strategici Niccolò Machiavelli. Diverso dagli attacchi ai gasdotti nel Mare del Nord. “In quel caso servono tecnologie particolari. Anche perché il mare molto spesso è in tempesta e soprattutto vigilato. Se invece i fondali sono bassi e il mare calmo, è molto più semplice organizzare attacchi”. Quindi dobbiamo preoccuparci anche di quello che sta. ...