Mantova-Triestina venerdì 09 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Possanzini perde Cavalli | Bordin senza Malomo e Struna

La partita Mantova – Triestina di Venerdì 9 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata del Girone A di Serie C ...Insieme al 99 friulano, che ha lasciato sicuramente tanti bei ricordi in riva al Mincio e quando chiamato in causa risponde sempre presente, andiamo ad analizzare Mantova-Triestina, in programma ...Se c’è chi critica, non capisco perché lo faccia: il Padova non è obbligato ad arrivare primo, quello magari sarebbe toccato a Vicenza e Triestina. Insomma, se arriva secondo non è un fallimento, come ...