Manolas-Salernitana | ecco in cosa i granata sono primi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tutti i numeri e le statistiche sul possibile impatto di Kostascon la maglia della. I dettagli Il sito transfertmarkt dà notizia di un primato della. Con l’arrivo di Kostantinosil greco sarà il decimo innesto invernale dei, il secondo di fila a parametro zero dopo Jerome Boateng. Dal 2019 nessun club come il campano ha acquistato giocatori senza esborso di denaro.chie quali altre squadrenel podio in questa dimensione del mercato.19:, Costil, Boateng, Sepe, Ochoa, Botheim, Sambia, Ribery, Strandberg, Vergani, Obi, Kechrida, Lassana Coulibaly, Bogdan, Radovanovic, Fazio, Cavion, Perotti, Gondo.Udinese 18: Giannetti, Zarraga, ...

La Salernitana ha chiuso l’accordo per l’arrivo da svincolato di Kostas Manolas , difensore centrale ex Roma e Napoli Dopo Boateng, Walter ... (calcionews24)

La Salernitana mette a segno il colpo Kostas Manolas dagli svincolati. L'ex Roma e Napoli è atteso domani in città per le visite mediche e la firma. ... (fanpage)

Tra le novità per la gara di domani contro l'Empoli c'è il difensore Lorenzo Pirola, che si è ristabilito dall'infortunio subito a fine dicembre contro il Verona ed ...Ancora un colpo di mercato per la Salernitana di Jervolino, e dopo Boateng, arriva quindi l’ex difensore del Napoli Kostas Manolas, che è atteso oggi a Salerno, come sottolinea il Corriere dello Sport ...La Gazzetta dello Sport ha svelato le cifre dell'accordo tra la Salernitana e Kostas Manolas, ex difensore, tra le altre, di Roma e Napoli: "Ieri, Kostas Manolas, promesso sposo della Salernitana, sem ...