Manolas dopo Boateng | la Salernitana alza il muro in difesa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lanon si dà per vinta e per tentare nell’impresa di centrare una salvezza che sembra impossibile, pesca ancora nel mercato degli svincolati assicurandosi un altro profilo di lusso., infatti, il ds dei granata, Walter Sabatini, ha battuto la concorrenza del Verona ingaggiando il difensore greco, classe 1991, Kostas, liberol’ultima avventura negli Emirati Arabi, già suo giocatore ai tempi della Roma. SABATINI RIPORTAIN ITALIA Un colpo di esperienza quello messo a segno da parte del club, a testimonianza della volontà di mantenere fermamente la massima categoria. Determinante, a fini del trasferimento in granata, la vecchia conoscenza tra il greco e il ds dei campani, Walter Sabatini, che nell’estate del 2014 lo portò a Roma ...

