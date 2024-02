Manduria | minacce e stalking a ex moglie e figlie | arrestato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianoalla exe alle. La Polizia di Stato hain flagranza di reato un uomo di 58 anni originario diperché ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della sua exe delle sue. Il personale del Commissariato diè intervenuto nella tarda serata di ieri dopo essere stato allertato da una donna impaurita perché il suo ex coniuge avrebbe insistentemente e per l’ennesima volta suonato al citofono del suo domicilio. La donna, considerato il continuo ed assillante comportamento del suo ex marito, aveva instaurato un vero e proprio filo diretto con i poliziotti del locale Commissariato ...

