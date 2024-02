Manchester City- Everton – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il, campione in carica della Premier League, può momentaneamente scavalcare i rivali del titolo, il Liverpool, in testa alla classifica se batte l’all’Etihad Stadium sabato 10 febbraio all’ora di pranzo. I Citizens hanno rimontato e vinto 3-1 a Brentford lunedì scorso, mentre i Toffees hanno strappato un punto nel pareggio per 2-2 con il Tottenham Hotspur due giorni prima. Il calcio di inzio diè previsto alle 13:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver perso sia in casa che in trasferta contro il Brentford nella scorsa stagione, il Manha rischiato di ...