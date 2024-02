Maltempo in arrivo | Bollettino della Protezione Civile per il 9 Febbraio

METEO Europa. PREVISIONI del tempo per città e stati d'Europa ed estero, affidabili e precise. Weather Europa. Programma i tuoi viaggi in Europa ...Proprio per le previsioni meteorologiche che annunciano maltempo per sabato 11 e domenica 12 febbraio, è stato anche annullato il primo dei due fine settimana previsti per le sfilate dei carri ...Meteo - Peggioramento polare in arrivo nel Mediterraneo nel Weekend, con il ritorno del maltempo e della neve in Italia: i dettagli ...