Malta | arrestato genero Totò Riina

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 17.26 Ildel defunto boss mafioso, Antonio Ciavarello, è statoall'alba dalla polizia maltese in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi nel gennaio del 2022. A diffondere la notizia fonti del ministero dell'Interno maltese. La polizia maltese era sulle tracce di Ciavarello da parecchie settimane, prima di circondare la residenza dell'uomo e di arrestarlo. Comparendo in Tribunale l'uomo ha confermato la sua identità e ha detto di volere rientrare in Italia.