Malati oncologici Più forza agli aiuti Una sinergia anche per la ricerca

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un protocollo d’intesa che ha lo scopo di dare vita a sinergie e di sensibilizzare le amministrazioni comunali sui bisogni sociali deie delle loro famiglie. A sottoscriverlo Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, e Giuseppe Caforio, presidente di Aucc (Associazione umbra per la lotta contro il cancro). “Da sempre, questa associazione - dice Toniaccini - svolge un ruolo fondamentale per le nostre comunità e sui territori, a fianco deie delle loro famiglie, madel sistema sanitario. Abbiamo attivato iniziative di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale perché sempre più cittadini possano accedere in modo consapevole ai servizi delle associazioni". "Siamo grati ad Anci Umbria per questo accordo – dichiara Caforio – che ci consente di rendere ancora più ...