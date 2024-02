Mahmood e Mengoni | gioco di sguardi all' Ariston? Cosa spunta dopo il gossip

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) C'è qualtrae Marco? È bastato un rapido e fugace scambio ditra i due cantanti sul palco dell'a Sanremo per far scoppire il. I due hanno avutio una veloce interazione nel corso della prima serata della kermesse, quando, co-conduttore insieme ad Amadeus, ha presentato il brano in gara del collega, Tuta Gold. La questione è diventata centrale sui social, dove infatti impazza l'hashtag #Mahngoni, una crasi tra i nomi dei due artisti. La fantasia dei fan ha iniziato a viaggiare anchele parole dia proposito di una possibile collaborazione con l'interprete di Due Vite. "Ci sarà mai un duetto con?", gli ha chiesto una giornalista, come si vede in un ...