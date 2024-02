Mahmood a Sanremo 2024 in Tuta gold

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aha sempre portato bene: due vittorie all'Ariston nel 2019 con Soldi (4 dischi di platino) e nel 2022 con Brividi (7 dischi di platino) in coppia con Blanco, per non parlare dell'esibizioni indimenticabili all'Eurovision Song Contest. Ma prima ancora la notorietà nel 2018 partecipando aGiovani, vincendo la seconda serata con il brano Gioventù bruciata e guadagnando così l'accesso alla categoria unica del Festival diper l'anno seguente. Quest'anno l'artista ci riprova con, canzone scritta e composta assieme a Jacopo Angelo Ettorre, e con alle spalle una sfilza di successi: 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Dopo ...

Seconda serata di Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione "punk" sulla giacca, Dargen ...(Adnkronos) - Sanremo è ufficialmente iniziato: il pubblico inizia a incoronare il proprio vincitore e la Sala Stampa chiude la prima esibizione con una prima classifica della Top5. In testa c’è Lored ...Grande attesa per Mahmood, vincitore nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco. "Tuta gold" è un brano che racconta la periferia con immagini concrete, ma anche ironiche. Il testo ...