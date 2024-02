Madame Web | la regista anticipa connessioni con l' universo Marvel | Seguiteci per aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il film con Dakota Johnson avrà collegamenti con il più vastoCinematic Universe?Web è l'ultimo capitolo dell'di Spider-Man della Sony e, come per ogni film della, ci si interroga già sul se e sul come sarà collegato al più ampioCinematic Universe. Come noto,Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti. Dakota Johnson (che pare pensasse che il film appartenesse al MCU) interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno …