M90 | giornalista Silvia Di Tocco | Fugatti mandante uccisioni e cancella servizio su Trento Provvedimento disciplinare Rai in arrivo | Rizzi | Nessuno la tocchi o caos

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Orso M90 ucciso? Niente più. Si può riassumere in questi termini la vicenda che interessaDidella redazione Rai di Roma, la quale ha deciso di non mandare più in onda unper il Comune di, reo, secondo Di, di essere capoluogo di una provincia