Luna Park Meneghino 2024 al Parco Sempione | quando | orari e attrazioni

In pochi sanno di cosa si tratti. Ma tutti oggi vogliono esserci, almeno in campo moda. La mania di Roblox contagia i brand e le Maison, attirate ... (iodonna)

A Bellaria, si “scaldano i motori” e, soprattutto, si “accendono i fornelli” per questa attesissima edizione 2024 della “Fiera di Sant’Apollonia”. Eventi, cultura, musica, giostre, luna park ma anche ...In Piazza Don Minzoni, nei tre giorni del weekend si potrà anche pranzare e cenare grazie allo stand gastronomico dell’Osteria “dla pulogna” ...Il Carnevale ad Assago sarà un'occasione di festa e divertimento per tutta la famiglia, con attrazioni come gonfiabili, calcio, freccette, basket e simulatore di surf. Saranno organizzati laboratori c ...