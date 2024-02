Lucchese | l’intervista al leader rossonero Gucher | Pantera | devi graffiare di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) E’ il giocatore con maggior esperienza delladi Giorgio Gorgone. Robertha sposato il progetto, consapevole che, ben presto, sarebbe diventato il faro questa squadra ed anche l’idolo dei tifosi. Domenica è stato autore di un gol da cineteca. Manon è nuovo a queste perle balistiche, vero? "L’importante – ha commentato il centrocampista austriaco – era sbloccare la gara in quel momento. Stiamo lavorando molto sui calci piazzati, perché ce ne capitano tanti, ma non sempre li sfruttiamo come dovremmo. Il mister mette nella posizione giusta i giocatori che ritiene più opportuni, poi sta a noi sfruttare unaazione o un passaggio ed avere la coordinazione perfetta". Già da qualche partita gioca al centro della difesa a tre un ruolo non propriamente suo. Come si trova? ...