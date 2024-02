Luca Ward | chi doppia da Russell Crowe a Keanu Reeves La vita privata | il calcio e l’autoironia | storia dell’attore che spopola sui social

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sanremo, 8 febbraio 2024 – "Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questao nell'altra". Probabilmente avrete letto queste parole con la sua voce, quella di, uno dei più importantitori italiani. È anche merito suo se il leggendario protagonista de Il Gladiatore è entrato a far parte dell'immaginario collettivo, tanto che ancora oggi, 24 anni dopo l'uscita del colossal di Ridley Scott, quel "Al mio segnale scatenate l'inferno" è patrimonio di tutti, anche di coloro (pochi) che non hanno visto il film. Un incontro fortunato quello con, ospite ...

Matilda il Musical arriva per la prima volta in Italia al Teatro Sistina firmato Massimo Romeo Piparo: nel cast Luca Ward , The Pozzolis Family , ... ()

La Cina continentale è più di dieci volte più grande di Taiwan in termini economici e nettamente superiore in termini militari. Ma non è riuscita a ... (formiche)

La Cina continentale è più di dieci volte più grande di Taiwan in termini economici e nettamente superiore in termini militari. Ma non è riuscita a ... (formiche)

L'attrice sannicolese Piera Russo sarà tra le interpreti della serie televisiva 'Mameli- Il ragazzo che sognò l'Italia', in onda su Rai 1 in prima serata ...Lo spettacolo, con il libretto di Dennis Kelly e musiche e testi di Tim Minchin, è stato messo in scena in Gran Bretagna per la prima volta nel 2010, e da allora continua a girare il mondo, da Londra ...15:18:40 SAN NICOLA LA STRADA. L’attrice sannicolese Piera Russo sarà tra le interpreti della serie televisiva 'Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia', in onda su Rai 1 in prima serata il prossimo 12 ...