’Loving On Me’ di Jack Harlow Perché l’amore è senza catene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lei ha ventotto anni e mi dice che sono ancora un bambino (ma puoi riversarmi il tuo amore, tesoro) Ottengoa Detroit come Skilla Baby (Colpiscimi il tuo amore, tesoro) E il fatto è che tuo figlio è così. Non mi piacciono le fruste e lee non puoi legarmi Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro Esatto, esatto. Mostrami il tuo amore, tesoro. Niente costrizioni o legami per, che nel brano ’Lovin On Me’ rivendica il diritto di godersi relazioni assolutamente libere e sceglie di vivere un amoretanti obblighi e(metaforiche e non). Considerato da Variety un hitmaker del domani, il rapper, attore, imprenditore, classe 1998, originario di Louisville, nel Kentucky, che vanta sei nomination ai Grammy Award, si conferma ...