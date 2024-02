Lotito riprova a infilare il Decreto Crescita nel Milleproroghe | «Chi l’ha detto che non passa?»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Claudionon molla. Prova a resuscitare il, possibilmente sottotraccia, con un emendamento alper prorogare fino al 2028 gli sgravi fiscali per i calciatori. Lo dice al Fatto Quotidiano (ripreso da Calcio e Finanza): “E chiche non? Non ci sono resistenze politiche…”. “Partiamo dal principio, la proroga per gli sgravi ai calciatori è una norma che serve per il sistema Paese. C’era un periodo in cui la gente andava via dall’Italia verso il Portogallo perché si pagavano meno tasse: adesso rischiamo la stessa cosa con i calciatori. E poi bisogna precisare che solo il 7% dei beneficiari di questa norma riguarderebbe sportivi, tra questi calciatori. Questa è una legge che serve per dare ...