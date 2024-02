Lotito infuriato per Bergamo ma vuole evitare l’esonero a Sarri Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Lazio ancora si trova ancora in una situazione difficile. Manca la continuità di rendimento. Giò il pareggio contro il Napoli aveva fatto intuire che più di qualcosa non funziona nella squadra di. Poi la disfatta diha palesato ancora i limiti di una rosa che sembra la controfigura dell’anno scorso. Ma guai a dare tutte le responsabilità a. La società (e il ds Fabiani) sono con lui e anzi, puntano il dito contro i giocatori. In questo momento non serve però chiamare nessuno al banco degli imputati. L’importante per la Lazio è ricompattarsi e ripartire da Cagliari. Ne parla anche ilnonche escano più mugugni o spifferi dallo spogliatoio “Tutti con le spalle al muro. Ognuno si assuma le proprie responsabilità senza ...