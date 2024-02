Lost Hellden annunciato | Nuovo JRPG di Artisan Studios

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gli amanti dei giochi di ruolo a turni, saranno lieti di sapere cheha ufficialmentel’uscita per il 2025 su PC e Console, di, un GDR vecchia scuola con un comparto grafico 2d.JGDR: Gameplay Trailer e dettagli pervi trasporta nel magico mondo di Era, un pianeta in cui ogni vita ha un prezzo. Ogni abitante fin dalla nascita è legato ad uno dei sette peccati capitali, in una sorta di vincolo. Coloro che riescono a resistere alla tenzione avranno un posto nella terra promessa nota con il nome di, coloro che invece cedranno alle proprie passioni, subiranno un destino più crudele della morte ...

