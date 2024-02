L' oro di Giorgio Minisini nel nuoto artistico è figlio anche del nuovo regolamento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il cinese Shuncheng Yang, 16 anni, entra in vasca per ultimo. È il favorito per la medaglia d’oro nel programma libero del singolo maschile diai Mondiali di Doha. Ha già vinto il programma tecnico e nei preliminari del libero ha fatto meglio di tutti, 213.9999 punti, oltre venti in più del secondo classificato. Il suo esercizio presenta un coefficiente di difficoltà più alto. Invece Yang sbaglia, riceve due penalità e scivola addirittura fuori dal podio, quarto, con 176.3647 punti. La medaglia d’oro è dell’Italia, con, 210.1355 punti, che nuota sulle note di “Hallelujah” di Andrea Bocelli. Succede nel “, dove le classifiche non sono più granitiche ma, com’è giusto che sia nello sport, dipendono da ...