L’origine dei meme | storia del contenuto digitale più virale del web

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Life&People.it La prima grande polemica del Festival di Sanremo 2024 arriva con il caso John Travolta. La star statunitense, ospite della seconda serata della kermesse, non ha gradito il siparietto organizzato all’esterno del Teatro Ariston con Fiorello ed Amadeus, i quali lo hanno coinvolto per danzare sulle note de”Il ballo del qua qua”, tanto da non firmare la liberatoria per la trasmissione delle immagini in replica. L’obiettivo dei due conduttori era chiaro: rendere il momento “memabile” esui social, ricorrendo ad uno strumento di comunicazione ormai radicato sul web. Ma qual è ladel, da dove nasce e quali sono le origini il fenomeno? Come si è sviluppato nel corso degli anni? Un termine scientifico divenuto di uso comunedel termine “” non è recente. La ...