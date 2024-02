Loredana Bertè | “Sogno la vittoria a Sanremo per andare all’Eurovision” – Video

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Votate per me. Io vorreiin grande”.regina della sala stampa al Festival di2024. Ilè vincere il Festival per parteciparea far ‘visita’ all’ex marito Bjorn Borg. L’Eurovision “si tiene in Svezia, così il mio ex marito ci rimane malissimo, gli vado a rompere le scatole lì”. L'articolo proviene da Italia Sera.