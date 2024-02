(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sembrava undeclinato al maschile, come tanti ce ne sono stati in passato, con una presenza schiacciante di cantanti, su 30 in gara soltanto 9 sono. E l'ultima vittoria femminile risale a ben dieci anni fa con Arisa. E invece, almeno da queste prime giornate del, smbra che le ragazze delsi stiano prendendo una sonora rivincita. Nella prima cinquina decretata dalla giuria della sala stampa il podio è infatti tutto al femminile con la queen del rockBertè, la giovanissimaMango eche "Sinceramente" sforna una hit dopo l'altra. Insomma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona. Tanto più i bookmaker fin dalle scorse settimane davanoMango etra le ...

L’avvio del 74° Festival di Sanremo è stato un successo e ha visto confermate in toto le previsioni degli esperti Sisal, tanto sugli ascolti – con uno share del 65,1% ...The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri, Clara ...In una diretta su Instagram il giornalista sportivo Fabio Caressa si è sbilanciato in una previsione sul Festival di Sanremo 2024.