Londra | tutti pazzi per la mostra sulle legioni romane al British Museum L’entusiasmo del “Telegraph”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I londinesi stanno letteralmente impazzendo per l’Impero romano. Ildista attualmente ospitando una straordinariaintitolata “Legion: Life in the Roman Army”. Laha ricevutodei visitatori e soprattutto elogi entusiastici dai principali quotidiani inglesi. Che le hanno assegnato cinque stelle su cinque. Questa passione per la storia romana non è una cosa nuova. Com’era la vita nell’esercito romano dal punto di vista di un soldato? Cosa pensavano le loro famiglie della vita al fronte? Come reagirono i neo-conquistati? Legion esplora la vita nelle comunità militaristanziali dalla Scozia al Mar Rosso. L’impero romano si estendeva per più di un milione di miglia quadrate e doveva la sua ...