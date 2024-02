Lombardia | polveri sottili | Mantova la peggiore tra le province

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 febbraio 2024 – Nel 2023, 18 città italiane su 98 hanno superato i limiti giornalieri di Pm10: Frosinone maglia nera con 70 giorni di sforamento, seguita da Torino (66) e Treviso (63). Al quarto posto c’è anche(62 giorni di superamento del limite), che non è l’unica città dellaperò dove la qualità dell’aria è pessima. È il bilancio del nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2024”, redatto nell'ambito della Clean Cities Campaign. I dati Il report di Legambiente ha analizzato i dati del 2023 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i livelli delle(PM10, PM2.5) che del biossido di azoto (NO2). In sintesi, 18 città sulle 98 monitorate, hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di Pm10 (35 giorni all'anno con una media giornaliera ...