Lombardia | educazione ambientale e sostenibilità 2024 | pubblicati esiti bando

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Sono statiglidella graduatoria del‘Proposte dialla’, importante strumento per selezionare e sostenere progetti di qualità disul territorio regionale e supportare lo sviluppo di una rete cooperante di soggetti per una cultura di. Il, gestito in collaborazione tra Regionee Fondazioneper l’Ambiente, è destinato alle scuole dellae prevede il partenariato del sistema scolastico con Comuni ed enti del terzo settore, promuovendo così il coinvolgimento e la cooperazione tra i soggetti che sul territorio si occupano a vario titolo di.“Anche quest’anno il successo delha dimostrato l’efficacia di questo strumento per sostenere i progetti educativi in atto sul territorio, consentendo la creazione di preziose relazioni tra i soggetti che operano nel settore dell’-ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione- . Un’occasione offerta anche attraverso la fiera dell’organizzata in collaborazione con Fondazioneper l’Ambiente a Palazzo, che vede la presenza di migliaia di studenti misurarsi in un luogo di esperienza, dialogo e incontro sul tema della transizione ecologica. L’è al centro del progetto di transizione ecologica della Regione”.La dotazione finanziaria iniziale, stanziata da Regione, è stata di 50.000 euro, a cui è stata aggiunta un’integrazione di 40.000 euro per rispondere alla grande richiesta pervenuta attraverso i progetti presentati. In totale sono state 66 le domande pervenute, di cui hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Progetto di qualità per l’e allain’ 48 progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 28/45, in base alla valutazione di una commissione tecnica coordinata da Fondazioneper l’Ambiente.I progetti cui sarà concesso il finanziamento con le risorse a disposizione sono l’istituto superiore Falcone-Righi di Corsico (Mi) con il progetto ‘con Nao’, finanziamento concesso per 9.500 euro; l’associazione Chirone di Manerbio (Bs) con il progetto ‘Amphibia: avventure educative tra terra, aria e acqua’, finanziamento concesso per 10.000 euro; il centro studi Casnati (I.L.E.M) di Como con il progetto ‘Casnati for Esd – Un modello didattico innovativo per insegnare e promuovere lo sviluppo sostenibile’, finanziamento concesso per 10.000 euro; il servizio glaciologico lombardo Odv di La Valletta Brianza (Lc) con il progetto ‘Le carovane delle scuole verso il ghiacciaio’, finanziamento concesso per 10.000 euro; l’istituto per l’ambiente e l’Scholé Futuro di Gonzaga (Mn) con il progetto ‘Scuola Pratica Bosco – Giovani ecosistemi, ecosistemi di giovani’ – finanziamento concesso per 10.000 euro; la cooperativa sociale L’innesto di Gaverina Terme (Bg) con il progetto ‘La Val Cavallina che vogliAmo abitare’, finanziamento concesso per 5.000 euro; El Muroon di Sospiro (Cr) con il progetto ‘Era –Rispetto Ambiente’, finanziamento concesso per 10.000 euro; la cooperativa sociale Solidarietà di Galbiate (Lc) con il progetto ‘Le Radici del cibo – Innovazione agrosociale e consumo sostenibile’, finanziamento concesso per 10.000 euro; la società cooperativa sociale Astronatura di Tradate (Va) con il progetto ‘Water Defenders, finanziamento concesso per 7.500 euro; parco regionale del Serio di Romano di(Bg) con il progetto ‘Scuola: territorio a cielo aperto nel Parco del Serio’ – finanziamento concesso per 8.000 euro. L'articolo CalcioWeb.