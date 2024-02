Lombardia | 53mln per sostenere cultura | da commissione ok programma operativo 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Ladella Regione, presieduta da Anna Dotti (FdI), ha approvato la proposta diper la. Il piano, predisposto dalla direzione generale, è previsto dalla legge regionale n.25 del 2016 ‘Politiche regionali in materiale’. Il provvedimento ha registrato il voto favorevole delle forze di maggioranza e quello contrario delle minoranze. Il consigliere Luca Ferrazzi diMigliore si è astenuto.“Il piano su cui laha espresso parere favorevole -ha commentato il vice presidente dellaSergio Gaddi (Forza Italia), relatore del provvedimento- delinea un sistema articolato di risposte sostenibili e mirate alle esigenze delle città e dei territori lombardi. Prende atto che i luoghi di produzione e fruizione dellasi sono moltiplicati, e pertanto dobbiamo restare al passo con i tempi. Regionesi concentra tra l?altro sul sostegno a settori strategici come le produzioni cinematografiche girate intramite la Film Commission e la digitalizzazione dei nostri archivi storici che rappresentano un patrimonio inestimabile di conoscenze e di memoria storica dell?identità lombarda”.Il documento prevede investimenti per complessivi 53 milioni di euro di cui 32 milioni di risorse autonome regionali e quasi 21 milioni attinti dai fondi Fesr e Pnrr. Obiettivi strategici del piano sono da un lato l?ampliamento e la diversificazione dell?offertale e dall?altro il sostegno al sistemale lombardo sia in termini di servizi che di risorse finanziarie.Tra le iniziative più rilevanti si segnalano il completamento dell?iter di acquisizione di Forte Montecchio Nord a Colico (Lc) insieme ad agenzia del Demanio e ministero della: l?Ersaf, l?ente regionale per i servizi all?agricoltura e alle foreste, realizzerà lo studio di fattibilità del modello di gestione e valorizzazione dell?intera area l?ampliamento e la valorizzazione degli spazi esterni dell?Accademia Carrara a Bergamo. Inoltre il progetto di riqualificazione di un?area dismessa di proprietà di Ats Città Metropolitana per l?insediamento di un huble per esposizioni, mostre, installazioni, spettacoli e attività di approfondimentole. Relativamente all?area metropolitana milanese, poi, è confermato il sostegno all?iniziativa ‘Invito a teatro’ promossa dall?Associazione Teatri per Milano e sostenuta, oltre che da Regione, dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano.“Sono particolarmente lieta del lavoro svolto in, che ha messo in evidenza numerosi punti di convergenza tra tutte le forze politiche -ha commentato la presidente Anna Dotti- anche se non siamo riusciti ad approvare il documento all?unanimità. Laè qualcosa che unisce e non ha colore politico. Siamo tutti concordi sull?obiettivo di rendere il nostro immenso patrimonio storico-le fruibile al maggior numero di cittadini e il piano approvato va esattamente in questa direzione”. L'articolo CalcioWeb.