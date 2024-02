“Lobby nera” | niente scuse da Fanpage per le bufale | “Inchiesta archiviata | ma era seria…”

Non ci fu finanziamento illecito in occasione dello "scoop" di Fanpage del settembre 2021 che indagò sui rapporti della destra milanese: archiviati ... (ilgiornale)

La famigerata "lobby nera" Non esisteva. Il gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato, come chiesto dalla stessa procura ...La Lobby Nera era una bufala, è ufficiale. Le procure archiviano. L’inchiesta giornalistica di Fanpage che per mesi Piazza Pulita ha cavalcato era un bluff. L'indagine che doveva inchiodare la “destra ...Come chiesto dalla procura, il gip mette la parola fine alle indagini: “Non ci sono riscontri alle ipotesi di finanziamenti illeciti” ...