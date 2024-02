Lo stavi dicendo? | Bolloli e Gruber se la ridono | che roba è il sit-in della Schlein | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lilliha dedicato gran partepuntata di ieri sera di Otto e mezzo (La7) al sit-in organizzato dal Partito Democratico davanti alla sedeRai di viale Mazzini contro la cosidetta "TeleMeloni", ovvero l'occupazionetv di stato da parte del governo di centro destra. Tra gli ospiti anche Brunella, giornalista di Libero, che mentre stava spiegando perché l'iniziativa di Ellyera stata una pessima idea ha rischiato di andarci giù troppo pesantemente. "Sono d'accordo con Alessandro De Angelis che non siano queste le battaglie che in questo momento la segretaria del Pd deve fare con il favore delle tenebre, il sit in di quattro smand...". La collega si è interrotta immediatamente giustificandosi "non voglio dire cose negative". ...