Lo spread tra Btp e Bund apre piatto a 156 punti base

Chiusura in rialzo a 155,6 punti per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi , contro i 155 segnati in apertura e i 156 della chiusura precedente. In ... (quotidiano)

Chiusura in rialzo a 155,6 punti per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi , contro i 155 segnati in apertura e i 156 della chiusura precedente. In ... (quotidiano)

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni in avvio di seduta: il differenziale ha aperto sui mercati telematici a 156 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendiment ...Macerich Company (NYSE: MAC ), un importante fondo d'investimento immobiliare, ha annunciato durante la telefonata per gli utili del quarto trimestre del 2023 che l'amministratore delegato Tom O'Hern ...Lo spread tra i titoli oggi è in rialzo a 157 pb. Per Isabel Schnabel, noto falco del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, “stiamo entrando in una fase critica in cui la calibrazione e la ...