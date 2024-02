Liverpool – Burnley – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilpotrebbe essere già stato scalzato dalla sua posizione in Premier League quando uscirà per la sfida di sabato 10 febbraio con ilad Anfield. Le aspirazioni al titolo dei Reds hanno subito uno dei colpi più duri nella sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal lo scorso fine settimana, mentre gli uomini di Vincent Kompany hanno rimontato da una situazione di svantaggio per 2-0 per rubare un punto al Fulham nel pareggio per 2-2. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDescrivere la trasferta all’Emirates deldello scorso fine settimana come un disastro difensivo non sarebbe del tutto inesatto: la striscia di 11 ...