LIVE – Tuffi | Mondiali Doha 2024 | finale piattaforma sincro maschile in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO 11.31 La nostra Diretta LIVE si interrompe qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alle 16.30 per la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la settima giornata di gare a Doha. Buona serata! 17.46. Oro per la Cina con Wa ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...