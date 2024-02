LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | si comincia con Bertocchi e Pellacani dai 3 metri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settima giornata di gara deiall’edizionedeidegli sport acquatici di Doha (Qatar). Quest’oggi il programma di gara prevederà due appuntamenti: il preliminare della prova individuale femminile dal trampolino tree la finale dalla piattaforma dieciuomini in sincro. La giornata odierna inizierà alle 8.00 con i preliminari del trampolino tredonne. Come al solito, l’eliminatoria non dovrà essere presa sottogamba: delle 55 atlete iscritte, solamente 18 potranno partecipare alla semifinale di domani, una scrematura piuttosto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:59 Errore in rincorsa per Pamela Ware e parziale di soli 57.40 punti per le nordamericane, che stanno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26: Grandi favoriti, ovviamente, i cinesi Wang e Xie, grande battaglia per la medaglia di bronzo e per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima giornata di gara dei tuffi all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Do ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la settima giornata di gare a Doha. Buona serata! 17.46. Oro per la Cina con Wa ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...