LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani sesta dopo la prima serie del preliminare dai tre metri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 8.52 Esecuzione da dimenticare per la neozelandese Roussel, 40.50 i punti per l’oceanica. 8.51 Sporca l’entrata Sarah Bacon, la statunitense rimane in testa con un punto di vantaggio su Enomoto. 8.49 Gran tuffo per la nipponica Enomoto: la giapponese sale in testa con un punteggio complessivo di 117.50. 8.47 Parziale da 50.40 punti con il triplo e mezzo raggruppato per Tuxen. 8.45 Ottimo tuffo per l’ucraina Kesar che sale in testa con un totale di 112.50 punti. 8.44 Scarsa in entrata Hallaselka, 48.05 il parziale per la finnica. 8.42 Si è chiusa laa quota 58.50 puntila. Bertocchi al momento è ...