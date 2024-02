LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani nona prima dell’ultima serie nel preliminare dai tre metri | Bertocchi a rischio eliminazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 10.44 Tuffo ben eseguito da Sabri: la malese ottiene 55.50 punti che non bastano per rientrare nelle migliori diciotto. 10.43 Doppio e mezzo indietro raggruppato discreto per Tuxen, la norvegese ottiene 54.60 punti e spera ancora nella qualificazione. 10.42 Kesar si qualifica per la semifinale. Punteggio complessivo di 276.30 per l’ucraina. 10.39rotazione,e abbastanza tranquilla per il discorso semifinale, mentreè scivolata al 26mo posto: il distacco dalla 18ma piazza è di 8.90 punti. 10.38 Bene anche la coreana Kim: 60.00 punti di parziale per lei che rientra tra le migliori diciotto. 10.38 Oettinghaus non si fa condizionare ...