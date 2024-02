LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi si qualificano per la semifinale dal trampolino tre metri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 11.28 Obiettivo centrato per le due azzurre.ha chiuso la sua gara in 10ma posizione, tenendo un ritmo da top-5 nelle prime tre rotazioni per poi calare nel finale., d’altro canto, ha strappato la qualificazione al cardiopalma, arpionando il penultimo posto valevole per l’accesso alladi domani nonostante un grave errore nella quarta rotazione. 11.25 La classifica finale dei preliminari della prova femminile daltre. 1 KEENEY Maddison AUS 304.45 2 CHEN Yiwen CHN 297.75 3 BACON Sarah USA 297.45 4 CHANG Yani CHN 290.90 5 VAZQUEZ MONTANO Aranza MEX 283.80 6 REID Grace GBR 282.55 7 MIKAMI Sayaka JPN 279.45 8 KESAR Viktoriya UKR ...

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...