LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi in zona qualificazione nel preliminare dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.27 Scarsa in entrata Enomoto, la nipponica è al momento seconda con 158.00 punti totali. 9.27 La malese Sabri recupererà parecchie posizioni dopo un’ottimo doppio e mezzo indietro da 60.00 punti. 9.25 45.00 punti per la norvegese Tuxen, anche lei in difficoltà nella rincorsa. 9.24 Non pulita in entrata l’ucraina Kesar, 166.50 punti per lei dopo tre. 9.22 Doppio e mezzo indietro discreto per Hallaselka, 48.00 punti di parziale per la finnica. 9.21 Dopo due serie diè nuovamente settima, mentreha recuperato ben diciannove posizioni per entrare nelle migliori 18 al momento. 9.19 Non l’esecuzione per Oettinghaus, la tedesca conquista solamente 48.00 punti. 9.17 ...