LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Larsen e Timbretti noni dopo tre rotazioni del sincro dalla piattaforma! Pellacani e Bertocchi in semifinale da 3 metri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 17.39. Al limiteperfezione i cinesi, punteggio di 94.86, totale di 284.34 17.38: La coppia indonesiana totalizza 57.60, totale di 203.70 17.37: Abbondanti gli statunitensi, tuffo da 65.49, totale di 200.97 17.36: Male l’Austria che chiude con 60.48.tre: Cina, Gbr, Canada, Germania, Messico e Malesia. Italia nona 17.35: Gran tuffo dei canadesi che totalizzano 78.71, totale di 177.12 17.34: Non particolarmentenizzato il tuffo dei coreani del Nord, punteggio di 66.24, totale di 160.44 17.33: Non perfetto ancora il tuffo degli australiani, 69.12, totale di 155.52 17.32: Totale di 145.92 per la Colombia 17.31:Molto bene gli azzurri, leggermente scarsi in ingresso, ...

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...