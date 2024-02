LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Larsen e Timbretti lontani dopo due rotazioni del sincro dalla piattaforma! Pellacani e Bertocchi in semifinale da 3 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

17.18: C'è un errore anche per la Cina, Entra leggermente scarico Hao, punteggio di 79.68, totale di 189.48 17.17: Sbagliano anche gli indonesiani, punteggio di 60.30, totale di 146.10 17.16: 135.48 il totale per gli Usa che continuano la loro gara mediocre 17.15: Non bene gli austriaci, punteggio di 41.40, totale di 84. Cina, Gbr, Canada, Messico, Giappone, Germania. Italia al 13mo posto 17.14: Buon tuffo dei canadesi, punteggio di 49.80, 98.40 il totale 17.13: Non perfetto il tuffo dei coreani del Nord che totalizzano 43.80, totale di 94.20 17.12. Ancora problemi per l'Australia, tanti spruzzi, punteggio di 41.40, totale di 86.40 17.11: Punteggio di 42, totale di 81.60 per la Colombia 17.10: Buona lania per gli azzurri, non perfetto ...