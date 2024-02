LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | iniziano i preliminari dal trampolino tre metri donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 8.01 Si parte, pronta Hallaselka per il suo primo tuffo. 7.58 Due minuti al via, la prima atleta a presentarsi sulsarà la finnica Hallaselka. 7.55 Ecco la lista di partenza della gara. 1 HALLASELKA Lauren FIN 18 MAR 2003 2 TAN Ashlee Yi Xuan SGP 18 OCT 2000 3 KUN Patricia HUN 24 APR 2004 4 KESAR Viktoriya UKR 11 AUG 1993 5 GILLET Nais FRA 14 SEP 2002 6 TUXEN Helle NOR 4 SEP 2001 7 JELINKOVA Tereza CZE 25 NOV 2008 8 SABRI Nur Dhabitah MAS 12 JUL 1999 9 ENOMOTO Haruka JPN 14 SEP 1996 10 MEDKOVA Ivana CZE 18 NOV 2004 11 CHAN Tsz Ming HKG 18 MAY 2009 12 BACON Sarah USA 20 SEP 1996 13 MOSENA Estilla HUN 24 MAR 1997 14 ROUSSEL Elizabeth NZL 12 AUG 1997 15 CRYAN Clare IRL 3 DEC 1993 16 HARPER Yasmin GBR 28 JUL 200017 BERTOCCHI Elena ITA ...