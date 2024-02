LIVE Sanremo 2024 | terza serata in DIRETTA | tutti a caccia di Geolier! Attesa per Ramazzotti e Morandi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA20.43: Al Teatro Ariston arrivano l’attore Russell Crowe con la sua band e Sabrina Ferilli per presentare la serie “Gloria”. Eroscanta “Terra promessa” per festeggiare il 40° anniversario del suo debutto al Festival. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicano una canzone alle morti sul lavoro. Paola & Chiara sono in piazza Colombo, Bresh si esibisce sulla nave. 20.40: A condurre il Festival è per il quinto anno consecutivo è Amadeus, che ogni sera viene affiancato da un co-conduttore diverso. Questa sera, giovedì 8 febbraio, spazio alla comicità con Teresa Mannino 20.38: Questa la lista delle canzoni in gara: Il Tre con il brano Fragili presentato da Loredana Bertè Maninni con il brano Spettacolare presentato da ...