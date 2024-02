LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della terza serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma digiorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici –i vincitori e l’albo d’oro del– Il regolamento di: come funziona la gara –, i cachet e quanto guadagnano Amadeus, cantanti, ospiti e conduttrici –, i favoriti e le scommesse – Il programma di giovedì 8 febbraio: big in gara, presentatori, ospiti Buonasera e benvenuti alladelle74ma edizione deldi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.06: Geolier – “I ‘pe me, tu ‘p te” 7: quando l’unica nota stonata è il look, vuol dire che funzioni. ... (oasport)

A votare sono stati il Televoto e le radio. Per loro, il podio è così formato: Geolier, Irama, Annalisa. A seguire, al quarto e al quinto posto, Loredana Bertè e Mahmood. Una top five non diversa ...La star americana coinvolto (suo malgrado), la cantante si esibisce tardi ma conquista. Allevi senza voto: scopri perché ...Clara 5 Mare Fuori, tenera dentro. Dalla fiction, a Sanremo Giovani a chi il fato sceglie per rompere il ghiaccio. Il timbro non è inconfondibile e lei è comprensibilmente ancora un po’ grezza, ...