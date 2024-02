LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della terza serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” 6.5: pezzo ‘amorosiano’ come non mai, che manderà in brodo di giuggiole i fan più accaniti. E’ una ballad che si manda giù volentieri (al contrario di altri brani di questo…), ma nulla di indimenticabile. 22.16: Rose Villain – “Click Boom” 5: una sola domanda: perché? Incrocia melodia e dance e alla fine salta fuori un ibrido senza senso. Un vero peccato, perché la giovanotta di voce ne ha, e di personalità pure. La prossima volta scelga una sola strada e percorra quella. 21.55: Mr Rain – “Due altalene” 5: una copia sbiadita del brano dell’anno scorso, sulla stessa identica falsariga. Piacerà al suo pubblico ma usciti da quella cerchia, difficile trovare un estimatore delle sue ripetitive filastrocche. 21.33: Santi Francesi – “L’amore in bocca” ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.06: Geolier – “I ‘pe me, tu ‘p te” 7: quando l’unica nota stonata è il look, vuol dire che funzioni. ... (oasport)

Il Tre, voto: 5,5 Non basta essere il rapper buono, quello che parla di disagio e fragilità e non fa il macho tossico. Non basta un ritornello orecchiabile. Resta tutto un po’ in superficie.Bnkr44, vo ...Il Festival di Sanremo 2024 arriva oggi al giro di boa, con la terza serata su cinque. Dopo il debutto di martedì sera con tutti i 30 artisti che hanno cantato per la prima volta in ...Il Festival di Sanremo 2024 arriva oggi al giro di boa, con la terza serata su cinque. Dopo il debutto di martedì sera con tutti i 30 artisti che hanno cantato per la prima volta in ...