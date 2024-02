LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della seconda serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.06: Geolier – “I ‘pe me, tu ‘p te” 7: quando l’unica nota stonata è il look, vuol dire che funzioni. Cambia volto alla napoletanità, lasciando il neomelodico in cantina e prediligendo il groove. E’ stato ‘streemingizzato’ l’anno scorso, e un perché c’è. 23.42: The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” 5.5: dopo “Italodisco”, fanno il bis in versione invernale. In una musica che vive solo di brevi scadenze, dureranno quanto basta per arrivare all’ombrellone e poi scomparire. Senza lasciare vedovi. 23.08: Big Mama – “La rabbia non ti basta” 6.5: un voto pieno in più, al secondo ascolto. Ritmo andante e ballante e tema intenso, che sa di autobiografico. Interpretazione sbrodolante di energia, con tanto di (voluta) provocazione finale. 23.01: Mahmood – “Tuta Gold” 6.5: si destreggia che è una bellezza in un brano da ...