LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 8-14 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | iberici avanti a metà primo quarto | Shields tiene a contatto i meneghini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-17COL FALLO: L’EX TRENTO SUONA LA CARICA! 12-17 Shavondeposita il pallone in fondo alla retina per il -5! 10-17 Bomba di Dzanan Musa per il +7! 10-14 Shabazz Napier dal pitturato: l’rimane in scia a! 8-14 2/2 per Hezonja dai liberi: iltorna a +6! 8-12 SHAVOOOON SHIEEELDSSSS!! BOMBAAAAAA 5-12 Canestro di Dzanan Musa: break degli ospiti e time-out chiamato da Ettore Messina! 5-10 Facundo Campazzo attacca il ferro e riporta ila +5! 5-8 1/2 per Mario Hezonja dalla lunetta: un possesso pieno di vantaggio per gli! 5-7 SHAVOOON ...