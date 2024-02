LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2024 in DIRETTA | Paltrinieri e gli azzurri a caccia dell’oro nella staffetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI9.25: Le altre due squadre candidate all’oro sono la Francia, che può contare su Cassignol, Jouisse, Olivier, Fontaine, e l’Australia con Johnson, Gubecka, Sloaman e Lee 9.22: In campo maschile sarà un Gregoriodesideroso di riscatto a disputare la terza frazione, mentre in chiusura ci sarà Domenico Acerenza, reduce dal bronzo di ieri5 km e dalla qualificazione olimpica. 9.19: La squadra azzurra è la migliore possibile: le prime due staffettiste sono Giulia Gabbrielleschi, settima ieri5 km e apparsa comunque brillante e Arianna Bridi che sabato si è andata a prendere la carta olimpica con l’ottavo posto10 km 9.16: L’Italia è la squadra ...