LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | pass olimpico solo rimandato per il duo azzurro | settimo! Italia in finale nel libero a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, buona giornata! 13.16. A POarigi per il momento vanno Paesi Bassi, Gran Bretagna e Spagna ma domani con ladellepotrebbero liberarsi altri almeno tre posti e l’, sesta nel punteggio complessivo tra tecnico e, è pronta a subentrare 13.15: Questa la classificadel duo tecnico: 1 CHN Liuyi WANG Qianyi WANG 42.1500 92.7500 158.0229 – 250.7729 – 2 NED Bregje DE BROUWER Noortje DE BROUWER 43.7000 90.5500 159.9479 – 250.4979 0.2750 3 GBR Kate SHORTMAN Isabelle THORPE 44.9500 89.2500 158.0126 – 247.2626 3.5103 4 ESP Alisa OZHOGINA OZHOGIN Iris TIO CASAS 46.1000 85.5500 158.4418 – 243.9918 6.7811 5 CAN Audrey LAMOTHE Jacqueline SIMONEAU 45.6000 ...