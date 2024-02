LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria nei preliminari del libero della squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:51 La gara prosegue con Israele. 08:50 L’rifila oltre 20 punti Canada, avversario diretto per la qualificazione olimpica. L’impressione è stata ottima e in finale si può fare addirittura meglio. 08:48 OTTIME NOTIZIE IN CHIAVE OLIMPICA!per l’con 289.0522 (50.1000 per le difficoltà, 110.500o per l’impressione artistica e 178.5522 per l’esecuzione). 08:45 Parti di gambe eccellenti, zero sbavature sulla sincronia, mentre le spinte non sono state perfette. Attendiamo il punteggio. 08:42 Queste le otto sincronette a scendere in acqua:Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino 08:39 E’ IL ...